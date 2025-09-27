В Петербурге арестовали мужчину за посылку со «взрывным устройством» в Татарстан

В Санкт-Петербурге арестован токарь Газинур Шамсиев, обвиняемый в попытке теракта. Мужчина пытался отправить через «Почту России» посылку с самодельным устройством на свой же адрес в Татарстан. Об этом сообщает «Ъ-СПб».

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста для 62-летнего токаря-изобретателя Газинура Шамсиева. Ему инкриминируют совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Поводом для уголовного дела стала посылка.

Как следует из материалов дела, вечером 24 сентября фигурант отправил посылку, в которой находился «тубус с неустановленным взрывчатым веществом». По версии следствия, устройство сдетонировало внутри почтового отделения на проспекте Обуховской Обороны. Посылка была адресована самому мужчине в Татарстан. В результате инцидента были эвакуированы десять человек, никто не пострадал, материального ущерба не было. При осмотре сотрудники группы разминирования обнаружили в одной из коробок тубус из-под витаминов с тремя петардами.

На допросе токарь, работающий на машиностроительном заводе «Звезда», сообщил, что собрал устройство у себя дома. По его словам, он экспериментировал с целью создания «антидронового оружия» для нужд СВО и не закладывал воспламеняющихся веществ. Следствие же полагает, что целью обвиняемого была «дестабилизация деятельности органов власти».

Влас Северин