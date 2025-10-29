Драгоценное собрание

Ювелиры Parure Atelier представили украшения, созданные под впечатлением от трех картин из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, чьим патроном бренд стал в 2023 году. Коллекция приурочена к десятилетию со дня основания компании.

Фото: Parure Atelier Серьги из белого золота с турмалинами параиба (7,93 и 7,21 карата) и бриллиантами; кольца из белого золота с турмалинами параиба (45,2 и 33,37 карата) и бриллиантами; колье из белого золота с турмалином параиба (20,36 карата) и бриллиантами

Голубые и синие оттенки в украшениях, вдохновленных живописью, передают турмалины параиба и аквамарины, известные богатым цветовым спектром — от нежно-зеленого цвета морской пены до интенсивного неоново-голубого.

Пейзаж картины Винсента Ван Гога «Море в Сент-Мари» 1888 года послужил вдохновением для полупарюры, состоящей из колье, серег и браслета. Оттенки камней подбирались под переменчивые тона Средиземного моря, о котором художник упомянул в письме: «…вы не всегда знаете, зеленое оно или фиолетовое, вы не всегда знаете, синее ли оно, поскольку в следующий момент постоянно меняющийся блеск принимает розовый или серый оттенок». Центральные элементы украшений — турмалины параиба огранки «кабошон», которая позволяет максимально полно раскрыть цвет камня. Они контрастируют с остроконечными трапециевидными бриллиантами, напоминающими паруса. Блеск бриллиантов здесь напоминает о бликах на водной глади, а сапфиры, кунциты и топазы создают мягкие переливы цвета, как на картине.

Колье из белого золота с аквамарином «Санта-Мария» (29,3 карата), эмалью и бриллиантами Фото: Parure Atelier Кольцо из белого золота с турмалином параиба (15,18 карата), топазами, сапфирами и бриллиантами Фото: Parure Atelier

Картина «Скалы в Этрета» Клода Моне, созданная в 1885–1886 годах, вдохновила художников Parure Atelier на создание кольца с турмалином параиба весом 45 карат цвета, который Международная геммологическая лаборатория определила как неоновый зеленовато-голубой. «Кабошон» из Мозамбика возвышается над массивной оправой из бриллиантов огранки «груша» и «круг».

Картина Ришара Жераняна «Парижские мосты» 1969 года повлияла на геометричный стиль колье Parure Atelier в виде массивной цепочки c аквамарином «Санта-Мария» весом 29,30 карата ступенчатой огранки. В дизайне колье ювелиры стремились передать ощущение простоты, лаконичности и строгости городского пейзажа. Звенья цепи из белого золота инкрустированы бриллиантами и дополнены акцентами из черной ювелирной эмали. Аквамарины «Санта-Мария» отличаются насыщенным голубым и синим цветом — точь-в-точь как тот глубокий синий, что Жеранян использовал в своей работе. При высокой каратности камень, выбранный для колье, не подвергался облагораживанию, что еще больше повышает его ценность.

Колье и... Фото: Parure Atelier ...серьги из белого золота с турмалинами параиба (32,44, 11,49 и 10,96 карата), кунцитами, аквамаринами, сапфирами и бриллиантами Фото: Parure Atelier

Презентация коллекции прошла 22 сентября в Пушкинском музее. Вечер завершился выступлением государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Познакомиться с новыми украшениями Parure Atelier можно в бутиках бренда, а с картинами Ван Гога, Моне и Жераняна — в отделе искусства старых мастеров и отделе искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. Пушкина.

Екатерина Зиборова