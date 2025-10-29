Дерзкие и элегантные

Итальянский ювелирный бренд Crivelli представляет новую линию украшений в рамках коллекции Like. Характерные лаконичные формы Like Black Tie, напоминающие заглавную букву бренда С, выполнены из полированного золота с черным родиевым покрытием и инкрустированы черными бриллиантами.

Колье, браслеты, кольца, серьги Like и Like Black Tie из белого, желтого, розового золота и золота с черным родиевым покрытием и черными и бесцветными бриллиантами Фото: Crivelli Подвеска от итальянского бренда Crivelli Фото: Crivelli

История Crivelli началась чуть более 50 лет назад. Тогда огранщик драгоценных камней из мастерской в Валенце Бруно Кривелли, ведомый страстью к драгоценностям, решил заняться предпринимательством. Он открыл собственную компанию по производству ювелирных украшений.

Сегодня Crivelli — один из самых известных ювелирных брендов в мире. Штаб-квартира фабрики по-прежнему находится в Валенце, а флагманские бутики бренда открыты в Милане, на Via della Spiga, на острове Капри и на Сардинии. За пределами родной Италии представительства Crivelli есть в Нью-И?орке и Москве. Марка также представлена в мультибрендовых магазинах по всему миру и насчитывает около 500 точек продаж. Высокое качество исполнения, необычное использование драгоценных камней и современный дизайн привлекают к драгоценностям Crivelli как итальянских, так и международных ценителей в Европе, Азии, Америке и на Ближнем Востоке.

Украшения от итальянского бренда Crivelli

Фото: Crivelli Украшения от итальянского бренда Crivelli

Фото: Crivelli

Стиль Crivelli — это оригинальность, помноженная на виртуозное мастерство исполнения, это благородные металлы в сочетании с драгоценными камнями высочайшего качества. Создавая украшения, дизайнеры бренда в первую очередь думают, как подчеркнуть красоту и индивидуальность женщины. А так как каждая женщина уникальна, одним из главных отличительных качеств Crivelli стало разнообразие. Компания создала множество коллекций. В портфолио бренда найдутся сдержанная классика и восточная пышность, минимализм и актуальные модные тренды, лимитированные серии украшений и уникальные драгоценности в единственном экземпляре.

Фото: Crivelli Подвеска от итальянского бренда Crivelli Фото: Crivelli

Одна из знаковых коллекций бренда Like — это сочетание женственности и элегантности с тщательнейшим вниманием к проработке деталей. Браслеты, кольца, колье-чокеры и серьги выполнены в форме разомкнутых кругов, благодаря чему выглядят динамичными и модными. Чистые линии украшений из желтого, розового и белого золота дополнены бриллиантовым паве. В рамках коллекции Like уже есть серия Chromatic Edition — здесь место бриллиантового паве занимают вставки из цветных полудрагоценных камней: малахита, коралла, лазурита, сердолика, оникса, бирюзы, тигрового глаза и перламутра. Украшения линии Like Unique сверкают инкрустацией из бриллиантов огранок «маркиз», «изумруд», «груша». А в линии Like Naked, наоборот, минимум драгоценных камней, акцент сделан на совершенной красоте полированного золота. Новые украшения Like Black Tie получили черное родиевое покрытие и паве из черных бриллиантов. Драгоценные разомкнутые браслеты, колье-чокеры и кольца этой линии — образцовые модные аксессуары.