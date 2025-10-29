Девушка с жемчужными сережками

Ювелирный дом Cluev вышел на большой экран в фильме «Жемчуг». Это семейная драма совместного производства России и Индии, снятая по пьесе «Нервы» Юлии Лукшиной режиссером Тиной Баркалая со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Переживания героев в фильме раскрываются не только в диалогах, но и через наряды, частью которых стали украшения, созданные ювелирным домом Cluev, официальным партнером фильма. Пара жемчужных серег, которую героиня Светланы Ходченковой носит с первых минут фильма, становится ключом к пониманию ее героини.

На Светлане Ходченковой колье из белого золота с 39 жемчужинами (общим весом 82,77 грамма) и серьги из белого золота с двумя жемчужинами (общим весом 4,51 грамма) и бриллиантами (общим весом 3,407 карата)

Фото: Cluev

На Светлане Ходченковой колье из белого золота с 39 жемчужинами (общим весом 82,77 грамма) и серьги из белого золота с двумя жемчужинами (общим весом 4,51 грамма) и бриллиантами (общим весом 3,407 карата)

Фото: Cluev

Фото: Cluev

«Жемчуг — это символ внутренней правды,— рассказывает Светлана Ходченкова, ставшая лицом ювелирного дома Cluev в этом году.— Его невозможно огранить — он создается из боли, времени и тишины. Именно поэтому серьги Cluev стали эмоциональным центром фильма».

Знаменитая актриса сотрудничает с ювелирным брендом не впервые. На протяжении четырех лет она была амбассадором и лицом итальянского дома Bvlgari в России. При выборе ювелирного партнера для съемок фильма «Жемчуг» Светлана Ходченкова познакомилась с коллекциями Cluev и была приятно удивлена украшениями и сервисом поистине мирового уровня.

Колье из белого золота с жемчугом, шпинелями (общим весом 35,48 карата) и бриллиантами Фото: Cluev Кольцо из белого золота с 12 бриллиантами (общим весом 5,49 карата) Фото: Cluev

«С Cluev меня объединяет ощущение подлинности. В украшениях я вижу не только красоту, но и характер, голос, внутреннюю историю. Они не стремятся говорить громче женщины, а звучат с ней в унисон,— рассказывает актриса.— Для меня украшения перестали быть исключительно частью образа на красной дорожке, теперь это еще и мой способ разговора с миром — тихого, но очень честного».

У Cluev большой опыт работы в России и Европе — компания была основана в 1998 году и всегда опиралась на лучшие мировые традиции сервиса и качества изготовления украшений, при этом наделяя их собственным, русским характером. «Несколько лет назад было принято решение превратить Cluev из закрытого ювелирного клуба в национальный люксовый бренд,— говорит основатель бренда Илья Клюев.— И нам нужен был партнер и друг, который разделяет наши ценности и сможет передать потенциальным клиентам ювелирное послание Cluev. Светлана Ходченкова идеально подошла на эту важную роль. И после завершения съемок фильма "Жемчуг" мы приняли совместное решение продолжить сотрудничество».

Кольцо из белого золота с жемчужиной (3,87 грамма) и сапфирами Фото: Cluev Браслет из белого золота с 12 шпинелями (общим весом 7,56 карата) и бриллиантами Фото: Cluev

Помимо жемчужных серег в фильме «сыграли» колье из 39 жемчужин, сотуар с жемчужными кистями, браслет с бриллиантами и шпинелями и несколько бриллиантовых и жемчужных колец. Все украшения для фильма Светлана Ходченкова отбирала сама. «Я люблю, когда украшение не перегружает образ, а подчеркивает мое состояние, становится продолжением внутреннего равновесия,— говорит актриса.— Я верю, что у каждой женщины есть одно-два украшения, которые становятся отражением ее внутреннего мира». Именно таким украшением стали жемчужные серьги для героини Светланы Ходченковой в фильме «Жемчуг».

Екатерина Зиборова