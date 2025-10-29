Застывшее солнце

Ювелирному дому Liza Borzaya в этом году исполнилось десять лет. Отметить эту дату основательница бренда Елизавета Борзунова решила открытием второго бутика — на первой линии ГУМа. А также обновлением коллекции «Янтарная комната» — в ней появились украшения с бриллиантами, которые, как и более ранние коллекции бренда, будут продаваться в новом бутике.

Серьги, кольцо и браслет коллекции «Янтарная комната» из желтого золота с янтарем и изумрудами

Серьги, кольцо и браслет коллекции «Янтарная комната» из желтого золота с янтарем и изумрудами

Фото: Liza Borzaya

В 2024 году Елизавета Борзунова придумала для своего ювелирного бренда Liza Borzaya коллекцию украшений с янтарем. Тогда этот солнечный камень ювелиры устанавливали на основу из желтого золота, а в него инкрустировали изумруды и зеленые турмалины. Работа с янтарем показалась бренду отличной возможностью в очередной раз продемонстрировать свое техническое мастерство.

С этим благородным и старинным материалом связано множество ассоциаций. Не так просто вновь изменить сложившиеся представления обо всем знакомой хрупкой окаменевшей смоле, но мастерам Liza Borzaya это удалось. В 2024 году появились несколько моделей серег и монолитный браслет, затем коллекцию дополнили подвески и серьги, в том числе и крупные серьги-кольца, радикально меняющие сложившиеся представления о янтарных украшениях. В этом году в «Янтарной комнате» Liza Borzaya появилась новая линия драгоценностей, на этот раз сверкающая бриллиантами.

Серьги коллекции «Янтарная комната» из белого золота с янтарем и бриллиантами

Новые серьги выполнены в форме витка закручивающейся вокруг мочек ушей спирали из палладиевого белого золота, а кольцо своей монолитностью напоминает браслет, уже встречавшийся у бренда раньше. На изготовление одного украшения у ювелира ушло почти 72 часа, а весь процесс разработки модели и подбор камней занял около двух месяцев. Уникальная скрученная волнистая форма новинок сложна не только в исполнении, но и в 3D-моделировании: чтобы достичь плавности линий, эргономичности и удобства украшений потребовалось большое мастерство.

Сначала янтарь вырезают методом фрезеровки, затем ювелир вручную несколько раз подгоняет материал до нужной формы. Цикл вырезки, подгонки, присадки и новой подрезки происходит до тех пор, пока янтарь не будет идеально подходить к основе — на этот раз из белого золота и с инкрустацией бриллиантами, установленными в технике корнеровой закрепки. Корнеры выводятся ювелирами вручную, что позволяет расположить камни максимально свободно, делая серьги и кольцо визуально более легкими.

Браслет коллекции «Янтарная комната» из желтого золота с янтарем и изумрудом

Кольцо коллекции «Янтарная комната» из белого золота с янтарем и бриллиантами

В общей сложности в новых серьгах «Янтарной комнаты» использовано 88 бриллиантов круглой огранки, а в кольце — 90. Драгоценным камням-напарникам у Liza Borzaya соответствует и янтарь: его почти зеркального блеска мастера добиваются финальной обработкой изделий.

Екатерина Зиборова