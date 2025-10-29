Радужное лакомство

Ювелирный бренд Mercury обновил коллекцию Mercury Bonbons, впервые вышедшую в октябре прошлого года. Украшения узнаваемой формы с центральным драгоценным камнем огранки «кушон» теперь сверкают переливающимся радужным лунным камнем в окружении разноцветных сапфиров, цаворитов и топазов.

Кольцо, серьги и подвески Mercury Bonbons

Фото: Mercury Кольцо, серьги и подвески Mercury Bonbons

Радуга в небесах во все времена была универсальным символом надежды, мира и единства. В древности люди считали ее следом богов, пересекающих небеса, мостом между мирами, божественным обещанием разноцветного будущего. Неудивительно, что украшения с разноцветными драгоценными камнями, подобранными в оттенках радуги, актуальны по сей день.

После пандемии мир изменился, а вместе с ним и пристрастия покупателей. Цветные полудрагоценные камни стали пользоваться особой популярностью, как более доступные и при этом не менее прекрасные, чем камни большой четверки: бриллианты, рубины, изумруды и синие сапфиры. Так радужные украшения вновь получили путевку на Олимп ювелирных трендов. Их веселая и яркая цветовая гамма идеально подходит на каждый день. Ведущие ювелирные дома мира стали предлагать новую радужную интерпретацию традиционных колец Eternity, теннисных браслетов и колье.

Серьги Mercury Bonbons из белого золота с радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Фото: Mercury Серьги Mercury Bonbons из белого золота с радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Самые очевидные участники драгоценной радуги — сапфиры с их богатой цветовой палитрой от ярко-желтого до неоново-розового (не встречаются только красного) и насыщенно-голубого оттенков. Самый редкий для сапфиров цвет — зеленый, и здесь ювелирам на помощь приходят салатовые цавориты и травянисто-зеленые турмалины.

Распространению и популярности сапфира в наши времена способствовало открытие рудников на Мадагаскаре в 1990-х годах, а также более ранних месторождений в Танзании. Это предоставило уникальные возможности ювелирам и дизайнерам. Ведь сапфир — единственный драгоценный камень, который позволяет создавать любые цветовые комбинации — и насыщенные, и более мягкие — при высоком качестве материала.

Кольцо Mercury Bonbons из розового золота c радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Фото: Mercury Кольцо Mercury Bonbons из розового золота c радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Ювелирный бренд Mercury в своей коллекции Mercury Bonbons использует сапфиры насыщенных оттенков в сочетании с цаворитами и топазами. Разноцветное паве окантовывает главный драгоценный камень в кольцах, серьгах и подвесках. Центром новых «конфет» Mercury стал радужный лунный камень огранки «кушон», поддерживающий радужную окантовку своими мягкими переливами цвета.

Главный цвет радужного лунного камня, бледно-молочный, почти прозрачный, обладает так называемой адуляресценцией — этот термин описывает переливающееся движение света внутри драгоценного камня. Радужные вспышки, часто синие, а иногда зеленые, желтые и розоватые, возникают из-за слоистой структуры минерала. Чем более четкие и яркие эти слои, тем красивее и дороже камень.

Подвеска Mercury Bonbons из белого золота с радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Фото: Mercury Подвеска Mercury Bonbons из белого золота с радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Огранка радужного лунного камня требует особого внимания и мастерства. В противном случае камень может потерять 80% стоимости. В украшениях Mercury Bonbons установлены радужные лунные камни с идеальной огранкой, благодаря которой их переливы интенсивны и многоцветны.

Екатерина Зиборова