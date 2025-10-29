Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дело выбора

В ювелирном деле сейчас три главных тренда: «городской стиль», крафткор и стористайлинг.

Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Украшения в «городском стиле» — это повседневные вещи, которые носят, не снимая, со временем они становятся будто продолжением тела. В этой категории особенно популярны трансформируемые, гибкие и легкие изделия — универсальные, простые, но прочные.

Крафткор — это стиль, в основе которого уважение к ручному труду и идея аутентичности бренда. Как правило, это коллекционные украшения, выпускаемые ограниченным тиражом и связанные с конкретной культурой. Часто это ручная работа.

Кольцо Liza Borzaya «Янтарная комната» из белого золота с янтарем и бриллиантами

Колье Parure Atelier из белого золота с аквамарином, эмалью и бриллиантами

Колье Parure Atelier из белого золота с аквамарином, эмалью и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Стористайлинг, названный так по аналогии со сторителлингом, приобрел популярность за последние пару лет и заметно повлиял на направление развития ювелирной индустрии. Главной для многих покупателей стала возможность выразить себя с помощью украшений, а чтобы это лучше получалось, серьги теперь продаются не парами, а по одной, все чаще создаются кольца на два пальца, а также браслеты и колье необычных форм. Покупатели выбирают украшения, которые легко комбинировать друг с другом и составлять из них собственные истории.

Кольцо Mercury Bonbons из розового золота с радужным лунным камнем, сапфирами, цаворитами и топазами

Серьги Cluev из белого золота с жемчугом и бриллиантами

Серьги Cluev из белого золота с жемчугом и бриллиантами

Фото: Cluev

На российской ювелирной сцене процветают первые два тренда, третий пока только заявляет о себе. Так, Mercury создали новую линию колец, серег и подвесок с цветными камнями на каждый день. Parure Atelier выпустила коллекцию уникальных украшений с турмалинами параиба, посвященную трем картинам из собрания Пушкинского музея. Cluev продолжают сотрудничество со Светланой Ходченковой и выпустили коллекцию элегантных украшений с жемчугом для фильма «Жемчуг» c ее участием. Ставку на модные драгоценности делает итальянский бренд Crivelli, предлагая стильные браслеты и кольца, сочетая которые легко «написать» собственную историю.

