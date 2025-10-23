Эмин Агаларов вышел из подмосковного бизнеса по производству энергетиков

Эмин Агаларов и его партнеры вышли из капитала ООО «Уни Пак», выпускающего безалкогольные напитки. С 13 октября владельцем одноименного ООО стал Егор Куликов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представитель господина Агаларова заявил изданию, что переговоры по этой сделке велись давно. По его словам, бизнесмен решил продать актив, потому что он был непрофильным для него. Инвестбанкир Илья Шумов оценил 100% долей компании в 500–700 млн руб.

В мае 2022 года Эмин Агаларов учредил ООО «Уни Пак» по адресу завода «Спасо-Бородинские воды», основной вид деятельности которого — производство безалкогольных напитков, сообщал «Ъ». По данным ЕГРЮЛ, по 25% «Уни Пак» в октябре того же года получили граждане Азербайджана Хаял Аббасзаде, Фуад Алиев и Наил Агаев. В мае 2023-го «Уни Пак» подало заявку на регистрацию товарного знака Berg, под которым выпускают энергетические напитки в Азербайджане.

