Саратовская компания намерена обанкротить Минераловодский винзавод

Саратовская компания ООО «ПечатникЪ» намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом Минераловодского винзавода из Ставропольского края. Информация о намерении инициировать процедуру несостоятельности опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организация из Саратова уведомила всех заинтересованных лиц о планах подать иск в Арбитражный суд Саратовской области. Ответчиком выступит ООО «Минераловодский винзавод», расположенное в поселке Первомайский Минераловодского округа Ставропольского края.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Минераловодский винзавод» зарегистрировано в 2011 году в поселке Первомайский Ставропольского края. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Учредители — ООО «Базис» и Мамука Энделадзе. Уставный капитал компании — 10 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 268,5 млн руб., прибыль — 13,7 млн руб. ООО «ПечатникЪ» зарегистрировано в Саратове в 2011 году. Основной вид деятельности — производство прочих изделий из бумаги и картона. Уставный капитал — 14,3 тыс. руб. Учредители — Юрий Тюрганов и Александр Чупаренко. Выручка предприятия за 2024 год составила 515,7 млн руб., прибыль — 24,1 млн руб.

Кредитор действует на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ.

Тат Гаспарян