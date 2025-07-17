Компанию «Марта Модуль-8» обязали срочно убрать свалку возле Невского пятачка

Природоохранная прокуратура Ленинградской области потребовала в кратчайшие сроки ликвидировать незаконную свалку в границах охранной зоны «Плацдарм советских войск в битве за снятие блокады Ленинграда "Невский пятачок" — "Невская Дубровка"».

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Как уточнили в надзорном ведомстве, деятельность на этой территории осуществляет ООО «Марта Модуль-8». В рамках проведенной ранее проверки на территории объекта дорожно-мостового хозяйства «золоотвал земляная дамба», принадлежащего компании на праве собственности и расположенного в границах охранной зоны объекта культурного наследия, было выявлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления V класса опасности.

При этом осуществление какой-либо деятельности по обращению с отходами в границах данной территории запрещено требованиями законодательства, а также приказом комитета по культуре Ленинградской области, отметили в прокуратуре.

В Кировский городской суд Ленобласти подано исковое заявление с требованием обязать ООО «Марта Модуль-8» ликвидировать несанкционированную свалку отходов, а также запретить компании в дальнейшем осуществлять деятельность по размещению отходов в границах территории объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что о свалке строительных отходов на территории «Невского пятачка» стало известно в середине июня. Тогда же по данному факту областная природоохранная прокуратура начала проверку.

Андрей Цедрик