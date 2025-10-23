«Сегодняшние вложения становятся завтра новыми точками роста»

Ростовская область второй год подряд вошла в России в топ-5 лидеров по эффективности промышленной политики. Сейчас на сопровождении у областной власти находятся более 200 инвестпроектов. Большинство из них направлено на модернизацию действующих производств и запуск новых. По мнению замеестителя губернатора Дона Игоря Сорокина, работа промышленного комплекса направлена на достижение таких национальных задач как импортозамещение и достижение технологического лидерства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Трофимчук Фото: Анастасия Трофимчук

– Как промышленность региона развивается в 2025 году? Какие направления являются приоритетными?

– Окончательные данные по итогам девяти месяцев еще подводятся. Но ясно одно: в 2025 году промышленность Ростовской области демонстрирует хороший рост. Уже в январе-апреле он составил почти 4%, по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2024 года. И темпы не снижались. Локомотивом роста является обрабатывающий сектор, индекс промышленного производства которого за восемь месяцев 2025 году составил 101%.

Цифры подтверждают, что промышленность Ростовской области является одной из ключевых в России, включая такие отрасли, как машиностроение, металлообработка, пищепром и перерабатка сельхозсырья.

Что касается актуальных задач, то они направлены на достижение национальнызх целей и решение таких задач, как замещение импорта, стремление к технической и технологической независимости от Запада и, как следствие, достижение технологического лидерства. На решение таких задач направлена и реализация крупных инвестпроектов.

Речь не только о новых предприятиях, но и о возрождении отраслей. Например, радиоэлектронной промышленности, микроэлектроники. Это происходит потому, что инвестор и правительство региона одинаково понимают необходимость такой работы и оценивают перспективы.

– Вы имеете ввиду компанию «Бештау», которая запустила производство комплектующих для компьютерной техники?

– Да. В марте Группа компаний «Бештау» открыла в Ростове-на-Дону первую очередь завода годовой мощностью до 500 тыс. изделий, с возможностью дальнейшего расширения. В первую очередь инвестор вложил 5,4 млрд руб., а общая стоимость проекта — около 8 млрд руб. Завод объединил линии поверхностного и DIP-монтажа электронных плат. Производственная мощность составляет 750 тыс. компонентов в час, что как раз и позволит выпускать полмиллиона изделий в год. Инвестор планирует расширение проекта до четырех комплексов, общей площадью около 9 тыс. кв. м. К 2028 году на предприятии намерены создать 700 рабочих мест (сейчас их 150). Безусловно, запуск такого предприятия — серьезный шаг в развитии импортозамещения и технологического суверенитета Ростовской области и страны в целом. Но важно не только это.

– А что еще?

– Компания — ядро межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности. В планах инвестора — трансфер технологий изготовления печатных плат 6-7 класса точности, запуск их в серийное производство. Также компания «Бештау» представила скалер, построенный на отечественном чипе. Скалер — результат полного цикла внутри страны: от проектирования до выпуска. Он обрабатывает сигнал в разрешении до 2K и оснащен современными интерфейсами.

– Расскажите подробнее таком стратегически важном направлении как разработка беспилотных авиационных систем?

– В этом направлении в России наш регион — одни из лидеров. На территории области налажено производство широкой модификации беспилотных авиационных систем самолетного и квадрокоптерного типа. Есть разработки в сфере наземных платформ, безэкипажных катеров. Предприятия активно наращивают объемы производства и расширяют номенклатуру изделий. В 2024 году был создан НПЦ «БАС», он наполняется резидентами. Сейчас их уже 15.

– Какие еще компании вы причисляете к технологическим лидерам региона?

– Это все крупные машиностроительные предприятия. Например, «Ростсельмаш» выпускает не только комбайны, тракторы и спецтехнику, а также оборудование и комплектующие для сельхозмашин. Несмотря на непростую ситуацию на отечественном рынке сельхозтехники, компания не останавливается в развитии. Так, в 2025 году завод представил новый кормоуборочный комбайн F 2750 (мощность двигателя — 770 л.с., производительность — до 280 т кукурузы в час) и трактор «Ростсельмаш 3580» (мощность — 580 л.с.).

Новочеркасский электровзостроительный завод (НЭВЗ) выпускает локомотивы с высокой степенью локализации. Например, новая разработка НЭВЗа — локомотив ЭМКА-2 — более чем на 90% состоит из отечественных компонентов. «ТМХ-Электротех» развивает производство тяговых двигателей и генераторов, которые, в свою очередь, являются комплектующими для всей отрасли.

Еще одна задача, в выполнении которой участвуют и компании, которых можно причислить к технологическим лидерам, это выполнение гособоронзаказа. С учетом потребностей Минобороны предприятия Дона наращивают объемы производства такой продукции: за восемь месяцев 2025 года они выросли на 11%, по сравнению с показателями годом ранее.

Прежде всего, это касается производителей авиационной техники, спецхимии и изделий радиоэлектронной промышленности. Получили развитие такие востребованные и нужные сегодня направления, как выпуск уникальных комплексов РЭБ. Увеличиваются объемы выпуска одежды, обуви и обмундирования. Например, «БТК Групп», у которой есть научные лаборатории с собственной разработкой ткани, планирует в 1,5 раза увеличить мощности по выпуску продукции в рамках ГОЗ. На базе компании создано производство полного цикла: от нитей до спецодежды для участников СВО. Проект реализуется с привлечением механизма специнвестконтракта (СПИК).

– Насколько сильно в 2025 году вырос объем инвестиций в промышленность Дона?

– С начала года объем вложений в промышленный комплекс региона увеличился более чем на треть. Сегодняшние вложения становятся завтра новыми точками роста, новыми компетенциями, рабочими местами, дополнительными поступлениями в бюджет. Сейчас на сопровождении минпрома Ростовской области находятся более 200 инвестпроектов. С начала 2025 года обеспечен ввод ряда новых производств.

Так, состоялся запуск площадки по выпуску горячекатаной арматуры «Дон-Металл», завода по производству цинковых белил «Эмпилс-Цинк», производства стальных труб «Ростовский Металлопрокатный Завод “Металлсервис”».

Группа «ТЕХНО» создает производства теплоизоляционных материалов и экструзионного пенополистирола. Только это привлечет на Дон еще около 8 млрд руб.

Кроме того, предприятие «АЗОВ-ТЭК» расширило выпуск легкосплавных автомобильных дисков, а «Ростовский трубный завод» — полиэтиленовых труб. ГК «Авангард» увеличила мощности по выпуску влажных салфеток и нетканого материала спанлейс.

– Для производственных компаний важно расширять географию поставок. Минувшее десятилетие показало, что донская продукция пользуется спросом на зарубежных рынках. В этом году вы наблюдаете рост экспорта промышленных товаров?

– Предприятия Дона производят конкурентоспособную продукцию, которая, несмотря на санкции, пользуется высоким спросом на рынках дружественных стран. Так, за восемь месяцев 2025 года в Ростовской области объем промышленного экспорта превысил $1,6 млрд.

Показательный пример — «Атоммаш». Недвно завод в Волгодонске отгрузил корпус реактора для четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Это 250-й российский реактор.

Развитие ключевых компетенций атомного машиностроения, обеспечивающих России мировое лидерство в этой сфере, позволили нашему региону стать главными поставщиками основного оборудования для отечественных и зарубежных АЭС.

Это подтверждает и тот факт, что недавно «Аттомашу» был передан заказ на изготовление последующих корпусов для АЭС «Эль Дабаа» (Египет). Первый корпус для этой станции изготовила «Ижора». Остальные будет выпускать наш завод. Кстати, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) правительство Ростовской области заклюбчило соглашение с машиностроительным дивизионом «Росатома» о развитии на «Атоммаше» производства турбин. Также в планах — освоение выпуска реакторов малой мощности, изготовление которых ранее осуществялось в Подольске.

Конечно же, развитию международного сотрудничества способствует выставочная деятельность. Так, в конце сентября, донская делегация участвовала в работе первой международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь». Итогом этой работы стало достижение договоренности между предприятием «Сальсксельмаш» и «Минским тракторным заводом» (МТЗ) о разработке и поставке новых видов погрузчиков для белорусской техники.

Кроме того, ростовский «Донтранссервис» будет сотрудничать с ведущим в Белоруссии холдингом «Амкодор» в сфере развития сервисной сети спецтехники. С коллегами из ДНР мы будем развивать беспилотные технологии.

– Что способствует привлечению инвестиций в промышленность региона?

– Прежде всего, участие в различнызх форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях. Ключевыми являются ПМЭФ и «Иннопром». По результатам работы этого года заключено 30 соглашений на 151 млрд руб. Эти средства будут направлены на развитие машиностроения, в том числе атомного, а также металлургии, химии, радиоэлектроники, создание объектов промышленной инфраструктуры.

– Какую поддержку оказываете инвесторам? В том числе и тем, чья продукция ориентирована на экспорт?

– В условиях ограниченности возможностей регионального бюджета и в рамках соглашения с Минпромторгом РФ максимально используются ресурсы федерального уровня. По различным формам федеральной поддержки. Отраслевые меры (направлены на поддержку) сельхозмашиностроения, ОПК, легкой промышленности, экспорта.

Только в 2024 году на Дону предприятиями промышленности, без учета займов ФРП, привлечено 16 млрд руб., а с начала 2025-го — свыше 12 млрд руб. Остается востребованной промышленная ипотека: на сегодня выдан 41 такой кредит на общую сумму 5,6 млрд руб.

В условиях высокой ключевой ставки возрастает роль фондов развития промышленности (ФРП). Например, с участием федерального фонда реализуются проекты, значимые для обеспечения технологического лидерства страны. С начала этого года поддержано восемь проектов. На рассмотрении — еще три.

Ежегодно докапитализируется региональный ФРП. Сегодня его капитализация составляет 2 млрд руб. C начала работы фонд выдал 151 займ на 3,5 млрд руб. Спрос на продукты РФРП значительно превышает его возможности. Это требует докапитализации регионального фонда.

Также используем административные ресурсы. В частности, участвуем в формировании промышленной политики на федеральном уровне, поднимая вопросы в интересах наших компаний в сфере развития сельхозмашиностроения, таможненно-тарифного регулирования, отраслевых и системных преференций, госудаственно-частного партнерства (ГЧП). Министр промышленности и торговли Антон Алиханов высоко оценил проводимую в регионе работу и отметил, что Ростовская область входит в топ-5 в России по эффективности реализации промышленной политики.

Беседовал Владимир Андреев