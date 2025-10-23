Житель Петербурга попал в больницу в результате пожара на улице Карпинского

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел в Калининском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Карпинского, д. 36, корп. 4, поступила на пульт дежурного накануне, 22 октября, в 20:47, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место выяснили, что в двухкомнатной квартире происходило горение на площади 20 кв. метров. С открытым огнем удалось справиться спустя час силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара пострадал мужчина, которого направили в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о квартирном пожаре в Купчино, который закончился смертью жителя дома на Загребском бульваре.

Андрей Цедрик