На Ставрополье установили новый прожиточный минимум с января 2026 года

Власти Ставропольского края установили величину прожиточного минимума на 2026 год — он составит 17 тыс. руб. на душу населения, что на 6,8% больше показателя текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае на 2026 год на душу населения в размере 17,04 тыс. руб.», — говорится в документе, опубликованном на краевом портале правовой информации.

Для трудоспособных граждан показатель определён в размере 18 579 рублей, для пенсионеров — 14,7 тыс. руб., для детей — 16, 5 тыс. руб. Постановление начнет действовать с 1 января 2026 года и будет применяться до 31 декабря 2026 года.

В 2025 году величина прожиточного минимума в регионе составляла 15,9 тыс. руб. Для трудоспособных граждан показатель был установлен на уровне 17,4 тыс. руб., для пенсионеров — 13, 7 тыс. руб., для детей — 15,5 тыс. руб.

Валентина Любашенко