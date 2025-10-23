Свердловские власти готовы оказать поддержку Копейску после взрыва на заводе

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил телеграмму главе Челябинской области Алексею Текслеру, в которой выразил соболезнования жителям Копейска и области, передает департамент информационной политики региона. Ночью на предприятии «Пластмасс» произошел взрыв, есть погибшие.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Денис Паслер сообщил, что Средний Урал готов оказать поддержку в оказании медицинской помощи пострадавшим и в ликвидации последствий взрыва. «Убежден: в трудную минуту уральцы должны быть вместе. Разделяем с Вами скорбь по погибшим. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, крепости духа, выдержки и душевных сил — всем жителям региона»,— сказано в телеграмме.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером в среду, через некоторое время произошел еще один — в очаге возгорания. Его причиной может быть нарушение техники безопасности. В результате происшествия погибли девять человек, еще пять получили травмы. Открытое горение уже ликвидировано, спасатели приступили к разбору завалов — под ними так же могут находиться люди.

Ирина Пичурина