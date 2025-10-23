Число погибших при взрыве на копейском заводе выросло до девяти

В ночь на 23 октября на одном из копейских заводов произошел взрыв. По предварительной информации, погибли девять человек, еще пять пострадали, сообщил в личном telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На месте работали оперативные службы, в том числе бригады скорой помощи. Ночью на предприятии в очаге возгорания произошел второй взрыв. Открытое горение ликвидировано. Спасатели приступают к разбору завалов. Пяти пострадавшим оказывается необходимая помощь для стабилизации состояния. Родным и близким погибших и пострадавших будет оказана поддержка, включая психологическую.

Как подчеркивает Алексей Текслер, после ЧП появилось много фейков о причинах случившегося. Официально версия с прилетом беспилотников не подтверждается. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска