На Дону доля личных подсобных хозяйств составила 58%

В структуре производства животноводческой продукции Ростовской области доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) составила 58,5% в 2024 году. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В регионе доля ЛПХ обычно находится в диапазоне 50 до 60%. На Дону действуют 75 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих около 1 тыс. членов. Примерно треть из них — личные подсобные хозяйства.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получают компенсацию в размере 10-15 % затрат, связанных с приобретением продукции у самозанятых граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Это позволяет кооперативам приобретать товары по более низким ценам, что делает ведение хозяйства для самозанятых более привлекательным.

Наталья Белоштейн