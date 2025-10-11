Арестованный в Приморье французский велосипедист рассказал о своем путешествии

Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в Приморье за незаконное пересечение границы России, рассказал о путешествии из Лиссабона во Владивосток. Спортсмен пояснил, что идея совершить это путешествие родилась у него в 2017 году. Тогда он уволился с работы и отложил все дела, чтобы воплотить задумку в жизнь.

По словам Сехили, маршрут длиной более 16 тыс. км проходил через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай. Велопутешествие было задумано как попытка установить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде за два месяца. Француз уточнил, что Владивосток стал конечной точкой маршрута не по его личному выбору, а потому что именно там завершал свой рекорд предыдущий спортсмен. «Именно сама длина этого путешествия была вызовом для меня... доехать до конца земли, когда дальше уже, как говорится, ехать некуда»,— рассказал спортсмен в интервью «РИА Новости».

Сехили добавил, что интерес к велоспорту у него появился во время работы велокурьером. Там он понял, что у него есть талант и скорость, которые впоследствии повлияли на решение участвовать в велогонках.

Софиана Сехили задержали в начале сентября во Владивостоке. Суд в Уссурийске дважды продлевал срок его содержания под стражей — сначала до 4 октября, затем до 3 ноября. Апелляция защиты была отклонена, адвокат Алла Кушнир заявила о намерении подать кассационную жалобу.

Спортсмена обвиняют по ч. 1 ст. 322 УК. Указанная статья предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.