Бывший мэр Плеса мог переоформить на семью половину недвижимости города

Бывший мэр Плеса Алексей Шевцов (объявлен иноагентом) оформил около ста объектов недвижимого имущества в Плесском городском поселении на родственников. Об этом заявил прокурор Ивановской области Алексей Жугин в ходе прений по делу о взыскании с экс-чиновника более 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Житенев / РИА Новости Фото: Артем Житенев / РИА Новости

По мнению гособвинения, «многие объекты сначала формально записывались на брата», затем «распределялись между другими родственниками». Прокуратура считает, что на текущий момент на родственников бывшего мэра «записано более двух третей всего недвижимого имущества в Плесском городском поселении» (цитата по «РИА Новости»).

По словам областного прокурора Жугина, совокупная площадь предположительно присвоенных экс-мэром земельных участков сопоставима с площадью Плесского музея-заповедника.

Обвинение считает, что Алексей Шевцов (объявлен иноагентом) фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общепита в Плесе. С 2005 по 2015 год он был местным депутатом, а в 2010-2011 годах занимал пост главы города.

Прокуратура Ивановской области требует изъять у бывшего главы городского поселения и членов его семьи 1,162 млрд руб., а также порядка 150 объектов недвижимости общей площадью почти 80 тыс. кв. м. Все объекты располагаются непосредственно в Плесе и близлежащем поселке Утес.

Подробнее о том, что прокуратура требует изъять у экс-мэра Плеса — в материале «Ъ».