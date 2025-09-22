Что прокуратура требует изъять у экс-мэра Плёса Алексея Шевцова

Прокуратура Ивановской области требует изъять у бывшего главы Плёсского городского поселения Алексея Шевцова и членов его семьи 1,162 млрд руб., а также порядка 150 объектов недвижимости общей площадью почти 80 тыс. кв. м. Все объекты располагаются непосредственно в Плёсе и близлежащем поселке Утёс, среди них:

61 земельный участок общей площадью 61,8 тыс. кв. м (на участках в Утёсе, в частности, располагаются птичники, свинарник, яйцесклад, акклиматизатор и телефонная станция), 33 нежилых здания (13 тыс. кв. м), 16 жилых зданий (1 тыс. кв. м), 14 нежилых помещений (1,4 тыс. кв. м), 11 жилых домов (1,2 тыс. кв. м), шесть жилых помещений (246 кв. м), три объекта незавершенного строительства (563 кв. м).

Также в доход РФ требуют обратить 100% долей в уставном капитале восьми компаний, зарегистрированных в Плёсе: «Кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой» (по данным СПАРК-Интерфакс, выручка за 2024 год составила 152,3 млн руб.), «Плёсские отели и избинги» (42,2 млн руб.), «Торговый центр “Калашная улица”» (4,7 млн руб.), «Туристическая фирма Плёс-Тур» (246 тыс. руб.), «Музейный комплекс “Левитановский Плёс”» (18 тыс. руб.), «Левитан Риэлти», «Шуйская агропромышленная компания» и «Частное охранное предприятие “Фортеция Плёс”».