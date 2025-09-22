С экс-главы Плеса Алексея Шевцова хотят взыскать более 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области подала иск об изъятии свыше 1 млрд руб. и 150 объектов недвижимости у бывшего главы Плесского городского поселения Алексея Шевцова. Как считает ведомство, ответчик получил эти активы коррупционным путем. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что господин Шевцов с 2005 по 2015 год был депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах занимал пост главы Плеса. В это же время он незаконно занимался предпринимательством.

Экс-глава фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе. В его бизнесе участвовали родственники и доверенные лица, а также была создана сеть юридических лиц. Ряд объектов был получен из государственной и муниципальной собственности. Некоторые из земельных участков Алексею Шевцову предоставил экс-глава Приволжского муниципального района Сергей Сычев, осужденный за злоупотребление полномочиями.

На имущество семьи Шевцовых и аффилированных лиц наложили обеспечительные меры. Прокуратура отметила, что господин Шевцов уже выступал ответчиком по искам. В 2024-2025 годах у него истребовали земельные участки общей площадью более 28 га. На них, в частности, действовали избинг-отели, которыми владел брат Алексея Шевцова Сергей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Избинг пошел под сносинг».

Никита Черненко