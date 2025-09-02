Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербуржец утонул в канале Грибоедова при попытке сойти на берег с катера

СКР расследует гибель петербуржца в канале Грибоедова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина 1994 года рождения утонул при попытке перейти с катера на причал.

Фото: Пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области

Трагический инцидент произошел 1 сентября. По факту случившегося после прогулки на катере "Глория" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тело утонувшего мужчины достали из карьера в Кировске Ленинградской области.

Артемий Чулков

