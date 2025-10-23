Филиал центра «Россия» в Ханты-Мансийске откроют в декабре

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) на декабрь запланировано открытие филиала национального центра «Россия», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук. Открытие приурочат к 95-летию региона.

Строительство центра подходит к концу: там завершаются черновые работы и устройство инженерных сетей, в скором времени на объект доставят отделочные материалы и мультимедийное оборудование, а количество рабочих будет увеличено из-за сжатых сроков.

Концепция экспозиционного пространства разработана на основе собранных идей: она отражает историю Югры и уникальность каждого муниципалитета. В качестве логотипа центра выбрана гагара. «Согласно легенде, когда планета была покрыта сплошь одной водой, гагара долго ныряла, устремляясь ко дну океана. Добытая птицей земля стала стремительно разрастаться, превращаясь в острова и материки. Вписывая гагару в логотип филиала национального центра «Россия», мы отдаем дань уважения нашим корням, культуре и традициям коренных жителей Югры»,— рассказал господин Кухарук.

Напомним, о планах на строительство филиала национального центра «Россия» в ХМАО стало известно в январе — указ по созданию таких центров в регионах выпустил президент РФ Владимир Путин. Площадь филиала в Ханты-Мансийске составит 6,5 тыс. кв. м, там планируется создать экспозицию, которая будет состоять из мультимедийных карт и экранов, появятся 3D-кинотеатр и выставочные залы о прошлом и будущем Югры.

Ирина Пичурина