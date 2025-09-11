Площадь филиала центра «Россия» в Ханты-Мансийске составит 6,5 тыс. кв. м

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) строится филиал национального центра «Россия» — его площадь составит 6,5 тыс. кв. м, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

На его территории планируется создать экспозицию, которая будет состоять из мультимедийных карт и экранов, появятся 3D-кинотеатр и выставочные залы о прошлом и будущем Югры. Здесь также откроются ресурсный центр «Добро.рф» и региональный молодежный центр. Филиал в Ханты-Мансийске откроется первым в УрФО.

Напомним, о планах на строительство филиала национального центра «Россия» в ХМАО стало известно в январе. Указ по созданию таких центров в регионах выпустил президент РФ Владимир Путин. Площадку планируют запустить до конца 2025 года, ее открытие приурочат к 95-летию образования Югры. В выставочном павильоне планируют представить главные достижения каждого из 22 муниципалитетов ХМАО.

В прошлом году в Москве открылся центр «Россия». Его создали по распоряжению президента для сохранения наследия выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года — на ней демонстрировались стенды в стиле каждого региона страны с их достижениями.

Ирина Пичурина