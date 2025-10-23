Жители Ростова стали на 20% чаще ездить в командировки в 2025 году

Количество бронирований средств размещения деловыми туристами из Ростова-на-Дону в январе-сентябре 2025 года увеличилось на 20% год к году. Основной рост пришелся на поездки внутри страны: число бронирований отелей и других объектов размещения по России выросло на 23%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в компании «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным сервиса, в топ-10 популярных российских направлений у деловых туристов из Ростова-на-Дону вошли: Краснодарский край, Ростовская область, Москва, Волгоградская и Саратовская области, Дагестан, Московская и Воронежская области, Калмыкия и Астраханская область.

«Рост числа деловых поездок по России отражает активное развитие компаний и расширение межрегионального сотрудничества. Командировки позволяют оперативно решать ключевые бизнес-задачи, контролировать реализацию проектов, укреплять партнерские связи и обмениваться опытом между филиалами и командами. Личные встречи, участие в отраслевых мероприятиях и бизнес-форумах остаются незаменимым инструментом для принятия решений, укрепления доверия и повышения эффективности работы компаний»,— прокомментировала руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева.

В поездках по России деловые туристы из Ростова-на-Дону чаще всего выбирали трехзвездочные отели и гостиницы без звезд — на них пришлось 46% всех бронирований с января по сентябрь 2025 года. Апартаменты предпочитал каждый пятый деловой турист (19%). На четырехзвездочные отели и другие типы размещения пришлось по 14% от всех бронирований. Пятизвездочные отели и гостиницы уровня «две звезды» выбирали 7% бизнес-туристов.

По данным аналитиков «Островка», количество зарубежных бронирований у организаций из Ростова-на-Дону осталось на уровне прошлого года. По итогам девяти месяцев 2025 года в пятерку востребованных стран у ростовских компаний вошли Грузия, Турция, Казахстан, Беларусь и Армения, тогда как годом ранее топ направлений выглядел по-другому: туда входили Китай, Турция, Беларусь, Узбекистан и Сербия.

В поездках за границу деловые туристы из Ростова-на-Дону предпочитали в первую очередь трехзвездочные отели, на которые пришлось 31% всех бронирований. Еще по 20% заняли четырех- и пятизвездочные отели, 13% пришлось на апартаменты, и 11% — на отели без звезд.

Маргарита Синкевич