Топливная компания из Ростова не согласилась со штрафом за нарушение

Ростовская компания ООО «ДИРЕКТ» обжалует в арбитражном суде штраф Росприроднадзора в размере 150 тыс. руб. за нарушение условий лицензии на пользование недрами. Информация о деле появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным, в начале октября 2025 года Росприроднадзор вынес постановление о привлечении организации к административной ответственности. Компанию обвиняют в использовании недр без специального разрешения либо нарушении его условий. Конкретные детали правонарушения в материалах дела не указаны.

ООО «ДИРЕКТ» занимается продажей топлива, руды и металлов. Организация не согласилась с решением ведомства и подала иск об отмене постановления. Суд принял заявление к производству и назначил заседание на 18 ноября.

Валентина Любашенко