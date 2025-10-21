Смертью петербуржца закончился квартирный пожар в доме на Загребском бульваре

Житель Санкт-Петербурга скончался в результате пожара в двухкомнатной квартире в доме 35/28 на Загребском бульваре. Площадь возгорания составила четыре кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Вызов по происшествию поступил на пульт дежурного 21 октября в 15:37. Огонь возник в комнате площадью 20 кв. м, но распространился лишь на четыре. Спустя 20 минут 17 специалистов потушили квартиру, для ликвидации возгорания задействовали четыре единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском парламенте днем 21 октября произошло задымление. Из-за этого из здания на время пришлось вывести сотрудников.

Татьяна Титаева