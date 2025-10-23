Два человека пострадали и один погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб один мирный житель, пострадали еще два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранены двое мужчин в Валуйском округе: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы. Еще один мужчина погиб в результате атаки дрона на автомобиль в селе Кукуевка.

Информация о разрушениях уточняется, добавил губернатор.