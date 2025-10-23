Женщина погибла в результате атаки БПЛА по Брянской области

Женщина погибла за рулем автомобиля в Брянской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Вечером 22 октября господин Богомаз сообщил о том, что силы ПВО уничтожили над регионом три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 23 октября о двух пострадавших и одном погибшем в результате атаки беспилотников также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.