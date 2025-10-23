Ростовские жилые комплексы заняли четвертое и пятое места в национальном рейтинге

Жилые комплексы «Столицыно» в Аксае и «Новый Ростов» на территории бывшего аэропорта заняли четвертое и пятое места в рейтинге крупнейших по площади строящихся проектов России. Об этом сообщили аналитики ЕРЗ.РФ.

По информации экспертов, в «Столицыно», который возводит ГК «ТОЧНО», строится 18 домов с более чем 10,7 тыс. квартир бизнес- и комфорт-класса общей площадью свыше 468,2 тыс. кв. м. Проект занимает 42 га и рассчитан на 30 тыс. жителей. Завершение стройки запланировано на четвертый квартал 2031 года. Первые продажи квартир стартовали в 2025 году.

«Новый Ростов» строит компания ЮгСтройИнвест. До второго квартала 2032 года здесь появится 28 корпусов с 8 тыс. квартир комфорт-класса общей площадью 437,2 тыс. кв. м.

Первые три места заняли краснодарские комплексы: Первое место (29 домов, более 503 тыс. кв. м), Народные кварталы (42 корпуса, 488,8 тыс. кв. м) и Самолет (23 дома, почти 476 тыс. кв. м).

Валентина Любашенко