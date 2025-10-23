Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал «клеветой» заявления о том, что его страна участвует в конфликте на Украине. В ходе пресс-конференции 22 октября он заявил о «ложных сообщениях» о вовлечении в боевые действия якобы до 20 тыс. кубинцев.

Высказывание главы МИДа стало вторым подобным заявлением властей Кубы за месяц. Ранее 11 октября МИД республики также опровергал обвинения «распространяемые правительством США» в участии в конфликте. Отмечалось, что накануне голосования в ООН по резолюции о снятии американской блокады с Кубы, власти США разослали «целому ряду стран письма с угрозами» и ложными утверждениями об участии Кубы «в конфликте в Европе».

Российские власти тем временем заявили о поддержке Кубы. На пленарном заседании 22 октября сенаторы Совета федерации одобрили заявление о необходимости прекращения торговой и финансовой блокады США против Республики Куба. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин напомнил, что в октябре выйдет очередная резолюция ООН против действий Белого дома. Совфед призвал международное сообщество поддержать заявление организации.

Влад Никифоров