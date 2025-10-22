Совфед принял заявление против американской блокады Кубы

Сенаторы Совета федерации на пленарном заседании одобрили заявление о необходимости прекращения торговой и финансовой блокады США против Республики Куба.

Позицию верхней палаты изложил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. Он заявил, что Совфед выступает за отмену американского закона Хелмса-Бертона от 1996 года, препятствующего экономическому развитию Кубы. Сенатор призвал парламенты иностранных государств также выступить с осуждением блокады.

В своей речи господин Карасин сослался на заявления Генассамблеи ООН, выражавшей озабоченность последствиями от рестрикций США. Глава комитета подчеркнул, что в октябре выйдет очередная резолюция ООН против действий Белого дома. Совфед призвал международное сообщество поддержать заявление организации.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что заявление верхней палаты отправят в ООН, чтобы там учитывали голос российского парламента. Глава Совфеда заверила присутствовавшего на пленарном заседании чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в РФ Энрике Орто Гонсалеса в солидарности России с кубинским народом.

Степан Мельчаков