Ростовская область недовыполнила план по экспорту агропродукции на 30%

Ростовская область за девять месяцев 2025 года вывезла сельхозпродукции на $3,19 млрд, что на 29% меньше запланированных $4,5 млрд. Об этом сообщается в отчете регионального министерства сельского хозяйства о реализации госпрограммы развития отрасли, имеющемся в распоряжении «Ведомостей Юг».

«План за девять месяцев не выполнен ввиду снижения курса доллара, низких переходящих запасов зерна 2024 года, таможенно-тарифного регулирования и логистических ограничений»,— говорится в документе.

Несмотря на отставание, ведомство прогнозирует, что по итогам 2025 года вывоз агропродукции региона достигнет $7,1 млрд.

Валентина Любашенко