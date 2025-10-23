Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область недовыполнила план по экспорту агропродукции на 30%

Ростовская область за девять месяцев 2025 года вывезла сельхозпродукции на $3,19 млрд, что на 29% меньше запланированных $4,5 млрд. Об этом сообщается в отчете регионального министерства сельского хозяйства о реализации госпрограммы развития отрасли, имеющемся в распоряжении «Ведомостей Юг».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«План за девять месяцев не выполнен ввиду снижения курса доллара, низких переходящих запасов зерна 2024 года, таможенно-тарифного регулирования и логистических ограничений»,— говорится в документе.

Несмотря на отставание, ведомство прогнозирует, что по итогам 2025 года вывоз агропродукции региона достигнет $7,1 млрд.

Валентина Любашенко

