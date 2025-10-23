В Ростовской области снесли 16 аварийных домов за девять месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года в Ростовской области демонтировали 16 аварийных домов. Это в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда снесли 54 дома. Данные привела «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, стоимость демонтажа дореволюционного жилья резко возросла. В 2024 году снос такого дома обходился в среднем в 900 тыс. руб., в 2025 году — уже 9,7 млн руб.

Минстрой отметил, что муниципалитеты получают помощь из областного бюджета на выполнение программ по демонтажу расселенного аварийного жилья. Ростов-на-Дону проводит работы самостоятельно, не привлекая региональные средства.

«Шесть городов и районов области получат дополнительное финансирование на переселение граждан из аварийного жилья. Более 86 млн руб. направят на переселение 33 семей в Миллеровском, Сальском, Цимлянском районах, а также в Гуково, Новошахтинске и Таганроге. Еще около 100 млн руб. из федерального Фонда развития территорий планируется потратить на переселение 32 семей из 11 аварийных домов»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко