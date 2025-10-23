Трамп: только США знают, как использовать ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что требуется минимум полгода, чтобы научиться пользоваться ракетами большой дальности Tomahawk. По его словам, это «очень мощное оружие» и США не собираются обучать, как им пользоваться другие страны.

«Единственный способ — если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся»,— сказал президент США отвечая на вопрос о поставках ракет Украине.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Дональд Трамп приоритетно обеспечивает собственную армию необходимым вооружением, поэтому решение о поставке Tomahawk Украине пока не было принято.