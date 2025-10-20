Вэнс: решение о поставках Tomahawk Украине пока не принято

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп приоритетно обеспечивает собственную армию необходимым вооружением. По этой причине решение о возможной поставке дальнобойных ракет Tomahawk Украине пока не принято.

Господин Вэнс пояснил, что для американской администрации крайне важно иметь достаточный запас ключевых систем вооружений для собственных войск. Он добавил, что господин Трамп может рассмотреть продажу дополнительного оружия европейским странам, если это будет в интересах США, но окончательного решения по Tomahawk для Киева еще нет.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках Tomahawk.