Число судов в регионе работы Балтийской таможни выросло на 580 за год

Количество оформленных морских судов в регионе деятельности Балтийской таможни в январе-сентябре 2025 года увеличилось на 580 штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставил «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

Балтийская таможня контролирует проход судов в Большой порт Санкт-Петербург, пассажирский порт Санкт-Петербург и порт Усть-Луга. По подсчетам СЗТУ, за девять месяцев текущего года ведомство оформило 6025 судов, тогда как в январе-сентябре 2024 года показатель составил 5422 судна.

За три квартала 2025 года Балтийский таможенный пост выпустил более 140 тыс. деклараций на товары, которые перемещались в регион и из него по воде.

