Собственник «Лемана ПРО» выиграл спор с Выборгской таможней на 638 млн рублей

ООО «Ле монлид», владеющее сетью строительных магазинов «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), добилось взыскания с Выборгской таможни 638,6 млн рублей и 3,7 млн рублей госпошлины по иску о переплате. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В июле 2024 года Выборгская таможня начислила компании 709,55 млн рублей дополнительных платежей за май 2021-го — декабрь 2023 года. Основанием стало то, что, по мнению контролера, компания не включила в таможенную стоимость лицензионные выплаты за использование торговых марок «Леруа Мерлен» и Leroy Merlin. По подсчетам таможни, за проверяемый период «Ле монлид» перечислило владельцу знаков 25,95 млн евро.

Компания обжаловала решение, указав, что большая часть суммы лицензионных платежей не относится к ввезенным товарам. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал таможню вернуть «Ле монлид» начисленную сумму за вычетом 70,95 млн рублей.

Выборгская таможня планирует подать апелляционную жалобу на решение суда, заявил изданию начальник ведомства Георгий Иванов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Leroy Merlin проиграл судебный спор Пулковской таможне на 807 млн рублей.

Артемий Чулков