Бессент: администрация Трампа готовится объявить об усилении санкций против РФ

США планируют объявить о «существенном» усилении санкций, связанных с Россией, в течение четверга. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Мы собираемся либо объявить после закрытия торгов сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России»,— сказал господин Бессент журналистам (цитата по Bloomberg).

Господин Бессент не уточнил, что именно будут представлять собой меры. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что у президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина нет планов на встречу «в ближайшем будущем».