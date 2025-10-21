Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшее время

У президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина нет планов на встречу «в ближайшем будущем». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. При этом чиновник назвал «продуктивным» разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помимо Reuters, о приостановке подготовки к саммиту лидеров России и США сообщили и другие американские СМИ. Так, портал Axios и корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома написали, что в настоящее время подготовка саммита «поставлена на паузу». При этом отмечается, что неназванный чиновник, на которого ссылаются СМИ, назвал «продуктивным» состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Вчера, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча господ Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Предыдущая фотография
Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все