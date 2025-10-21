Reuters: Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшее время

У президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина нет планов на встречу «в ближайшем будущем». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. При этом чиновник назвал «продуктивным» разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помимо Reuters, о приостановке подготовки к саммиту лидеров России и США сообщили и другие американские СМИ. Так, портал Axios и корреспондент NBC Гаррет Хааке со ссылкой на чиновника Белого дома написали, что в настоящее время подготовка саммита «поставлена на паузу». При этом отмечается, что неназванный чиновник, на которого ссылаются СМИ, назвал «продуктивным» состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Вчера, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча господ Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Возможным местом переговоров назывался Будапешт. Ранее в Кремле заявили о начале подготовки полномасштабного саммита России и США. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что стороны еще не согласовали точные сроки второй встречи президентов двух стран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

Анастасия Домбицкая