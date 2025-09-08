Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пушилин сообщил о двух погибших и 16 пострадавших в результате ударов ВСУ

В результате ударов ВСУ ракетами и дронами по ДНР погибли два человека, 16 пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. Повреждено 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры.

Господин Пушилин уточнил, что погиб один мужчина в Куйбышевском районе Донецка и еще один в Красногвардейском районе Макеевки. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным господина Пушилина, армия Украины совершила 28 ударов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные БПЛА.

