«Ростов» вышел в четвертьфинал «Пути регионов» Кубка России

В заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Ростов» победил на своем поле «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1. Финалист прошлого розыгрыша турнира набрал семь очков и занял третье место в группе С, завоевав путевку в четвертьфинал «Пути регионов».

На 21-й минуте у хозяев отличился Герман Игнатов после красивого паса пяткой Ивана Комарова, который затем отдал еще одну голевую передачу, и Даниил Шанталий на 44-й минуте сделал счет 2:0. В компенсированное время первого тайма, на пятой добавленной минуте, Хуан Боселли сумел отквитать один гол с пенальти, назначенного за игру рукой в штрафной площади Комарова. На 48-й минуте Хорен Байрамян восстановил разницу в два мяча, воспользовавшись грубой ошибкой полузащитника гостей Николая Калинского. На 93-й минуте Егор Голенков, которому ассистировал Шанталий, установил окончательный результат.

Таким образом, стали известны все участники четвертьфинала нижней сетки play-off, куда с третьих мест по итогам группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» вместе с «Ростовом» вышли «Балтика», «Крылья Советов» и «Рубин». Там они сыграют с победителями шестого отборочного раунда «Пути регионов», который завершится 28–30 октября.

Александр Ильин