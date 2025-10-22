«Динамо» выиграло путевку в Санкт-Петербург

На групповом этапе FONBET Кубка России по футболу определился последний участник верхней сетки play-off. Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:0 и заняло второе место в группе В. Таким образом, в четвертьфинале «Пути Российской премьер-лиги» команда Валерия Карпина сыграет с «Зенитом».

Перед заключительным туром группового этапа московское «Динамо» находилось на третьем месте в квартете В, имея по восемь очков с «Крыльями Советов» и уступая им по результату личной встречи. Так что расклад был простой: кто побеждает, тот и выходит в четвертьфинал «Пути РПЛ». При этом ни москвичи, ни самарцы по дополнительным показателям уже не могли опередить возглавляющий группу «Краснодар». Поэтому в соперники по стартовому раунду верхней сетки play-off победитель получал «Зенит», который уже давно обеспечил себе первенство в группе А.

Впрочем, обе команды сразу продемонстрировали весьма серьезный настрой и дали понять, что в качестве приоритетного рассматривают именно «Путь РПЛ».

Об этом свидетельствовал и довольно жесткий уровень ведения единоборств, и строгость в оборонительных действиях, хотя предполагалось, что «Динамо» и «Крылья» покажут более раскрепощенный и зрелищный футбол. Но со зрелищем возникли проблемы, и вратарям практически нечем было заняться. Разве что юный динамовец Виктор Окишор немного размял самарского голкипера Никиту Кокарева. А еще Константин Тюкавин встряхнул одноклубника Ярослава Гладышева, неожиданно зарядив ему мячом в лицо.

Абсолютно неожиданной оказалась и комбинация москвичей в середине первого тайма, которая закончилась эффектнейшим голом. Даниил Фомин отдал Тюкавину, он сделал наброс на партнера по нападению Ульви Бабаева, а тот с лета вонзил мяч под перекладину, огорчив свой бывший клуб, в котором провел прошлый сезон на правах аренды. Вскоре после передачи Окишора Бабаев попробовал снова нарисовать красоту, но его удар с разворота пришелся в Кокарева. «Крылья» до перерыва организовали одну по-настоящему острую атаку, когда Кирилл Печенин простреливал на Владимира Игнатенко и защитник «Динамо» Роберто Фернандес успел снять мяч у него с ноги. Если бы не парагваец, форвард гостей наверняка поразил бы ворота Игоря Лещука.

Второй тайм начался с хорошего момента у Гладышева, который выжал из него лишь угловой. По-прежнему заметен был Бабаев, заработавший два опасных стандарта. И если Гладышев сначала пробил неудачно, то Фомин все исполнил мастерски и закрутил мяч в сетку с рикошетом от штанги. Правда, тут же Лещук совершил грубую ошибку и откровенно подставил Фомина под потерю у собственной штрафной площади, которая привела к перехвату и голу Ильзата Ахметова. Динамовскому вратарю повезло, что также участвовавший в эпизоде самарец Фернандо Костанца очутился в офсайде и гол отменили. Иначе еще неизвестно, куда бы повернулась игра. А так для хозяев все сложилось идеально, и особенно для Бабаева.

Главный тренер бело-голубых Валерий Карпин как чувствовал, что не нужно менять 21-летнего нападающего, который в итоге оформил хет-трик.

Свой второй гол Бабаев забил, убежав один на один с Кокаревым после паса Эль-Мехди Маухуба и обведя вратаря, а третий положил ударом из-за штрафной в нижний угол. Похоже, что Кокарев к тому времени уже испытывал дискомфорт в связи с травмой и после четвертого пропущенного мяча попросил замену, но это не умаляет заслуг Бабаева, который выдал просто шикарный матч и даже был близок к покеру. Гостей в концовке выручил запасной вратарь Евгений Фролов.

Выиграв 4:0, «Динамо» завершило групповой этап с 11 очками и вышло в четвертьфинал «Пути РПЛ» со второго места.

Группа B. Шестой, заключительный тур Группа B. Шестой, заключительный тур 4:0 Бабаев, 23, 72, 78; Фомин, 60 Турнирная таблица группы B Команда И В Н П М О 5 4 0 1 11:5 11 6 3 0 3 11:6 11 6 3 0 3 7:11 8 5 1 0 4 8:15 3 За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1. «Краснодар» и «Динамо» вышли в 1/4 финала «Пути РПЛ». «Крылья Советов» вышли в 1/4 финала «Пути регионов». В 1/4 финала «Пути РПЛ» встречаются: «Зенит»—«Динамо» (М), «Краснодар»—«Оренбург», «Спартак»—«Локомотив», ЦСКА—«Динамо» (Мх).

Александр Ильин