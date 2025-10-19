Два пенальти — три очка

ФК «Зенит» разгромил в матче 12-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» на его поле 3:0. Первый гол в турнире забил защитник Нуралы Алип, еще дважды гости точно били с 11-метровой отметки: отличились Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Команда Сергея Семака не проигрывает уже в восьми встречах и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Сочи» и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Фишт»

Фото: ФК «Сочи» Матч между командами «Сочи» и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Фишт»

Фото: ФК «Сочи»

Петербуржцы играли в Сочи уже после того, как провели свои матчи в 12-м туре другие лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). На первое место вырвался «Локомотив», победивший ЦСКА со счетом 3:0, праздновал успех и «Краснодар», обыгравший в гостях махачкалинское «Динамо» 2:0. Таким образом, от «Локо» и «Краснодара» петербуржцы отставали до встречи в Сочи на шесть очков, от армейцев — на четыре.

Другого результата, кроме как победа, в такой ситуации от «Зенита» никто не ждал. И гости с самого начала дали понять, что не будут тянуть с голами. На 12-й минуте Нуралы Алип добил мяч в сетку головой после удара Вендела и сейва голкипера «Сочи» Юрия Дюпина. Выход казахстанского защитника на поле стал возможен во многом потому, что с травмой после матчей сборных вернулся в расположение зенитовцев серб Страхиня Эракович. Вместо него позицию центрального защитника занял Алип. Так как игроки из Казахстана не считаются в чемпионате России легионерами, на поле освободилась еще одна вакансия для легионера у «Зенита». Ее отдали колумбийцу Матео Кассьерре, который занял привычное место в центре атаки. Ранее у сине-бело-голубых на этой позиции выходил Александр Соболев, игрок с «нужным» паспортом. Два других «российских» места заняли вратарь Денис Адамов и атакующий полузащитник Максим Глушенков.

Поведя в счете, гости продолжили атаковать. И однажды подловили хозяев на розыгрыше мяча через вратаря: Кассьерра перехватил, отпасовал Венделу, который поразил ворота. Но судьи отменили гол, так как Кассьерра раньше времени вбежал в штрафную, когда сочинцы вводили мяч от ворот. Еще один гол «Зенит» не забил из-за мастерства вратаря «Сочи» Дюпина: тот отразил удар Глушенкова с близкого расстояния, когда Максим разыграл «стеночку» с Педро.

Во второй половине первого тайма сочинцы стали не только думать об обороне, но и позволять себе вылазки на чужую половину поля. До опасных моментов у ворот «Зенита» дело не дошло, однако петербуржцам напомнили, что если они будут транжирить моменты, то могут поплатиться — как произошло в матче предыдущего тура с «Акроном», когда сине-бело-голубые повели в счете, а потом пропустили ответный гол и могли проиграть, реализуй Артем Дзюба 11-метровый на последних минутах. Еще одна неприятность для «Зенита» произошла ближе к концу тайма: травму получил Кассьерра, его заменили на аргентинца Лусиано.

Второй тайм начался с атак хозяев. Они даже нанесли по воротам несколько ударов подряд, но те не достигли цели: защитники блокировали. А потом «Зенит» ответил своей атакой и мяч после прострела Луиса Энрике попал в руку Сергея Волкова, защитника, принадлежащего «Зениту», но выступающего на правах аренды за «Сочи». Судья назначил 11-метровый. Его реализовал Густаво Мантуан — тоже защитник. Мяч, правда, зашел в ворота не сразу, а через руку вратаря Дюпина, который угадал направление удара.

После этого интрига в матче умерла. Если можно говорить о том, что она вообще была. Сочинцы никак не могли перевести игру на половину поля соперника, хотя им надо было отыгрывать два гола. А «Зенит» в концовке забил третий: отличился Андрей Мостовой, вышедший на замену. Тоже с пенальти. Еще один из тех, кто поднялся в этой игре со скамейки запасных и принял в ней участие, — бразилец Жерсон. Он вернулся в строй после долгого периода адаптации. Правда, не успел себя проявить за те пять минут, что отвел ему для игры главный тренер Сергей Семак.

Петербуржцы, победив со счетом 3:0, завоевали три очка и переместились на четвертое место в турнирной таблице. Их беспроигрышная серия в чемпионате России насчитывает восемь матчей. От лидирующих «Локомотива» и «Краснодара» сине-бело-голубых отделяют три очка, от ЦСКА — одно. Следующую игру в РПЛ «Зенит» проведет 26 октября на «Газпром Арене» с московским «Динамо». А 22 октября примет там же в дуэли Кубка России «Оренбург».

Кирилл Легков