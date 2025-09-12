Бастрыкин проявил интерес к несостоявшемуся отдыху из-за петербургской турфирмы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушении прав клиентов туристической фирмы в Санкт-Петербурге. Глава ведомства намерен ознакомиться с первоначальной установленными обстоятельствами.

Как сообщили в пресс-службе СКР, процессуальная проверка проводится по статье о мошенничестве. Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова попросила изучить работу компаний по продаже путевок, поскольку есть жалобы от клиентов. Их обращения в правоохранительные органы не дали результата.

По информации РБК Петербург, речь идет о туристическом агентстве «Фрэндли Клаб». Клиенты фирмы не получили путевки после полной оплаты и теперь не могут вернуть денежные средства, руководство компании не отвечает на звонки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении матери и сына, организовавших лжетурфирму в Петербурге.

Татьяна Титаева