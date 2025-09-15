Кредиты подешевели символически

Вслед за снижением ЦБ РФ ключевой ставки крупнейшие банки объявили о снижении процентных ставок по ипотеке и кредитам наличными. Остальные банки последуют примеру вслед за ключевыми игроками рынка, однако темпы снижения будут сдержанными из-за высокой стоимости фондирования и инфляционных рисков. До следующего заседания регулятора уменьшение ставок, по прогнозам, не превысит 1–1,5 п. п.

ВТБ объявил о снижении ставок по кредитам наличными на 4 п. п. Кроме того, решение по снижению ставок по ипотеке и автокредитам «примем в ближайшее время», заявил зампред правления ВТБ Александр Пахомов. Сбербанк объявил о снижении ставки по рыночной ипотеке на 1–2 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса и о планах по снижению ставок по кредитам наличными. Минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке составит 17,4% годовых на покупку первичного жилья и 17,8% годовых — на покупку вторичного или строительство дома. Также Сбербанк снизил на 1,5 п. п. ставки нецелевым кредитам под залог недвижимости. В банке планируют снижение минимальной ставки по потребительским кредитам до 19,9% годовых.

Решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт (п. п.), до 17% годовых, ЦБ принял на заседании в прошедшую пятницу (см. “Ъ” от 12 сентября). Эксперты обращают внимание, что на решения банков по снижению ставок влияет не столько сам факт снижения ключевой ставки регулятором, сколько ожидания по ее дальнейшему снижению. В Альфа-банке о дальнейших планах по снижению ставок по кредитам “Ъ” не сообщили, однако заявили, что ставки по кредитам наличными в банке уже снизили в августе — начале сентября. «По сравнению с первым полугодием 2025 года ставки снизились на 4–5 п. п.»,— отметили в банке. В ПСБ заявили, что заблаговременно скорректировали условия по кредитным продуктам: в августе снизили ставки на 2 п. п. по ипотеке на первичное жилье — до 20,69% годовых, на вторичное жилье — до 20,99% годовых. В настоящее время там оценивают «целесообразность дальнейшей коррекции ставок». Директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич сообщил “Ъ”, что на следующей неделе банк пересмотрит ставки по ипотеке и автокредитам. «На размер корректировок будет влиять мониторинг рынка»,— добавил он.

Однако, по мнению партнера компании «ТеДо» Владимира Кочеткова, остальные банки не будут снижать ставки быстрее ключевых игроков. «Эти банки, скорее всего, последуют за лидерами рынка, но с задержкой в две-шесть недель и менее значительным снижением, поскольку их стоимость ресурсов выше, депозитная база меньше, а риск-профиль клиентов хуже»,— отмечает и директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Прежде всего это касается ставок по ипотеке, где банки вряд ли будут заинтересованы в более быстрых темпах снижения, чем Сбербанк, поскольку это не будет являться эффективным инструментом конкуренции. Как поясняет Ярослав Кабаков, «Сбербанк действует как главный драйвер: его решения формируют стандарты, и даже если конкуренты снизят ставки на полпункта или даже больше, клиенты все равно будут стремиться в Сбербанк». Доля Сбербанка в общем объеме выдачи крупнейших ипотечных банков по состоянию на июль 2025 года составляет более 60%, следует из данных аналитического центра «Дом.РФ». Кроме того, в августе Сбербанк увеличил долю рыночной ипотеки почти до 20% (см. “Ъ” от 8 сентября). По словам партнера группы компаний Б1 Геннадия Шинина, банки достаточно осторожно будут подходить к вопросу снижения ставок по ипотеке, поскольку инфляционные ожидания населения находятся на высоком уровне. По его оценке, снижение ставок по ипотеке составит 0,5–1,2 п. п. «в ближайшие дни и недели», а «очередное снижение может произойти ближе к следующему заседанию ЦБ, но это будет зависеть от макроэкономических факторов».

Тем не менее в ближайшее время банки продолжат снижать ставки по всем видам кредитных продуктов. «Когда цикл снижения ставок идет, банки зачастую подстраиваются к его монотонному ходу, а не просто разово реагируют на отдельные решения совета директоров Банка России»,— поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Владимир Кочетков считает, что до следующего заседания ЦБ возможно снижение ставок кредитования на 1–1,5% с учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки. Ярослав Кабаков прогнозирует, что ставки по ипотеке и потребительским кредитам в среднем снизятся не более чем на 1 п. п., так как банки сохранят маржу из-за инфляции и рисков роста просрочки. По его оценке, ипотека максимум может подешеветь на 1,5 п. п., а минимальная ставка по наличным кредитам — опуститься до 20% годовых. По мнению эксперта, более существенное снижение станет возможным лишь при устойчивом снижении инфляции к цели в 4%, что не произойдет раньше конца осени.

Елена Ванюшина