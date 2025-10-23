Промышленность медленно остывает

Динамика промпроизводства, зафиксированная Росстатом в сентябре 2025 года, оказалась хуже ожиданий аналитиков, но совпала с показаниями опубликованных ранее конъюнктурных исследований компаний. Годовые темпы роста выпуска в сентябре замедлились до 0,3%, а с учетом сезонности к августу промпроизводство сжалось на 1%. Впрочем, в октябре, судя по опережающим оценкам, индустрия продемонстрирует отскок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Росстата, в годовом выражении рост выпуска промышленной продукции в сентябре 2025 года составил 0,3% против 0,5% в августе и 0,7% в июле, тогда как аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали соответствующего роста показателя в сентябре на 1,2%. В обработке в сентябре рост выпуска замедлился до 0,4% с 2,4% в августе (за январь—сентябрь — рост на 2,9%), а в добыче повысился до 0,2% после спада на 2,5% в августе (за январь—сентябрь — спад на 2,1%). В результате накопленный годовой рост промпроизводства в январе—сентябре 2025 года оценивается в 0,7% на фоне годового прогноза Минэкономики в 1,5% роста.

Среди отраслей в сентябре год к году быстрее других рос выпуск лекарственных и медицинских материалов (на 21,2%), компьютеров, электроники и оптики (на 18,4%), текстильных изделий (на 12,2%), сигарет (на 10,7%), прочих транспортных средств и оборудования (на 6%), а снижался — выпуск автотранспорта и прицепов (на 25,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группы (на 15%), стройматериалов (на 8,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 8,6%), напитков (на 5,9%).

Таким образом, сентябрьская картина структуры промпроизводства мало чем отличается от картины предыдущих месяцев, особенно третьего квартала 2025 года. Напомним, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в июле—августе в промышленности наблюдалась «околостагнационная динамика», а за вычетом отраслей с доминирующим присутствием оборонных производств выпуск снизился на 4,4% в июле и на 2,3% в августе в годовом выражении. Продолжается быстрое снижение объемов производства гражданских обрабатывающих секторов: в августе 2025 к декабрю 2024 года выпуск в них сократился на 5,4%, оценили в центре. В среднем за последние три месяца (август к маю, сезонность устранена) спад в этих секторах фронтальный: его нет лишь в деревообработке и производстве бумаги и бумажных изделий.

Заметим по данным Росстата, с учетом сезонности и календарности в сентябре по сравнению с августом 2025 года выпуск в промышленности снизился на 1% против роста на 0,6% в августе и уменьшения на 0,6% в июле соответственно. Таким образом, даже общие среднемесячные темпы изменения промпроизводства с учетом сезонности и календарности в третьем квартале 2025 года были отрицательными. Между тем среднемесячные показатели 2022 года, по оценке Росстата, выпуск сентября 2025-го с учетом сезонности и календарности превышал примерно на 10% (см. график).

Отметим, что на сжатие промышленности в сентябре с учетом сезонности указывали и опережающие конъюнктурные опросы (см. “Ъ” от 30 сентября). Между тем первые октябрьские оценки конъюнктуры промышленности показывают заметный отскок настроений компаний, который позднее может проявиться и в статистике Росстата.

Артем Чугунов