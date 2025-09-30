Промышленные прогнозы отскочили от минимумов 2022 года
Мониторинг конъюнктуры
По данным на 29 сентября, динамика сводного индекса прогнозов промышленности, который аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) рассчитывают для России по методологии ОЭСР, перестала ухудшаться после ползучего спада с декабря 2023 года. В августе, напомним, после июльской паузы показатель вернулся к снижению и набрал больше пессимизма, чем в апреле 2022 года (см. “Ъ” от 27 августа). Тогда показатель отскочил к минус 10 пунктам после рекордного провала до минус 33 пунктов в марте 2022 года. В сентябре 2025 года его значение также составило минус 10 пунктов — и, несмотря на повышательную динамику, это заметно хуже, чем среди компаний Еврозоны (см. график). За месяц индекс прогнозов промышленности «символически улучшился на два пункта, оставаясь, однако, в зоне определенного, но по-прежнему некризисного пессимизма», комментируют происходящее в ИНП РАН. Локальный (с 2022 года) максимум планов и прогнозов предприятий был зарегистрирован в ноябре 2023 года (плюс 22 пункта).
Отскок индекса в сентябре обеспечили два прогнозных показателя из трех используемых при его построении. Самый существенный отскок продемонстрировали ожидания спроса, потерявшие за месяц шесть пунктов пессимизма (после того как в августе прогнозы продаж ушли еще на семь пунктов в минус и оказались заметно хуже значения апреля 2022 года). За предыдущие шесть месяцев этот показатель ушел на 24 пункта в минус, опустившись в августе 2025 года до худшего значения с апреля 2022 года. Улучшение прогнозов спроса повлияло и на планы выпуска, которые также стали в сентябре на три пункта менее мрачными. За предыдущие полгода планы выпуска, отмечают авторы исследования, снизились на 17 пунктов.
Положительная динамика прогнозов спроса и планов выпуска, однако, никак не сказалась на сентябрьских прогнозах изменения численности персонала предприятий. «Этот прогнозный показатель продолжил набирать пессимизм, опустившись до минус 13 пунктов»,— замечают в ИНП РАН (на пике разогрева российской промышленности бюджетным импульсом после 2022 года баланс показателя дорос до плюс 24 пунктов). На этом фоне зарплатные планы компаний в сентябре также продолжили ухудшаться, опустившись до минус 15 пунктов — ниже, чем в апреле 2022 года. Худший результат за время мониторинга этого показателя был получен только в ковидном апреле 2020 года, фиксируют аналитики.