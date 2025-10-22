Источник загрязнения Охты нашли в Петербурге после сообщений о мертвой рыбе

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружили источник загрязнения канализационными стоками впадающего в Охту Муринского ручья. Проверку провели после сообщений жителей, заметивших мертвую рыбу в Охте, сообщили 22 октября в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба северо-западного управления Росприроднадзора

Сброс канализационных стоков мутно-серого цвета осуществляется в Петербурге в районе Муринского парка. Сейчас Росприроднадзор устанавливает обстоятельства происходящего и владельцев сетей.

«После получения сведений и результатов лабораторного исследования управление примет меры в рамках действующих полномочий»,— говорится в пресс-релизе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Госэконадзор Ленобласти устанавливает причины гибели рыбы в водоемах региона.

Артемий Чулков