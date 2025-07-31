Госэконадзор Ленобласти устанавливает причины гибели рыбы в водоемах региона

Госэконадзор Ленинградской области проводит проверку в связи с обращениями местных жителей, сообщающих о гибели рыбы в водоемах региона, передает пресс-служба местной администрации.

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Так, экологи уже во второй раз выезжали на реку Луга после обращения жителей окрестностей. На месте специалисты зафиксировали факт гибели рыбы. Отмечается, что антропогенного и техногенного влияния, а также химических сбросов в очередной раз выявлено не было.

«Обнаружено незначительное количество погибшей рыбы возле берега, где река имеет множество заводей со стоячей водой. Само течение реки равномерное, спокойное, вода прозрачная, посторонних запахов не имеет, видимых загрязнений не зафиксировано»,— констатировали в администрации.

По предварительной версии, считают экологи, причиной замора рыбы мог стать низкий уровень растворенного в воде кислорода, что было вызвано гниением растений в жару.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госэконадзор выявил источник загрязнения рек Иголинка и Войтоловка в Ленобласти.

Дарья Астанина