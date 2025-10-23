Бюджет проверили на партпригодность

Рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на очередную трехлетку по давней думской традиции стало поводом для декларирования фракциями своих партийных приоритетов. «Единая Россия» поддержала документ безоговорочно, напомнив, что в нем учтены и положения ее программы. ЛДПР и «Новые люди» тоже голосовали за, найдя в проекте отголоски своих партийных установок. А вот КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) констатировали серьезное расхождение базовых нормативов бюджета с их пожеланиями и при голосовании воздержались.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр финансов Антон Силуанов

Открывая заседание, целиком посвященное рассмотрению проекта бюджета и десяти сопутствующих ему законопроектов, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул тесное взаимодействие депутатов и правительства при подготовке главного финансового документа. «Мы постарались сделать все, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной»,— отметил он.

Однако вопросы у депутатов все же остались. А задававшие их депутаты от оппозиционных фракций не преминули напомнить о программных установках своих партий. К примеру, Евгений Бессонов (КПРФ) интересовался перспективой роста налогов на сырьевые сектора экономики (раз уж пункт программы коммунистов о национализации сырьевых отраслей по-прежнему остается нереализованным). А Валерия Гартунга (СРЗП) беспокоила высокая ключевая ставка и, наоборот, недостаточно высокие налоги на банки (одним из главных положений экономической программы СРЗП является введение налога на сверхприбыль для банковского сектора).

О ключевой ставке уже в ходе выступлений от фракций вспомнил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Идиотская ставка продолжает душить все производства, — не стеснялся он в выражениях. — Темпы рухнули практически до нуля, при этом финансирование продолжает снижаться». Возмутили коммуниста и множащиеся штрафы. «Скоро в штрафбате будем жить, за все штрафуют: пошел в лес — нельзя, рыбу ловишь — нельзя, машину поставил — нельзя!» — сокрушался господин Зюганов, заявив, что его фракция при голосовании воздержится.

ЛДПР, напротив, проект поддержала. Как признался выступавший от фракции Каплан Панеш, либерал-демократы сочли бюджет «непростым», но «прочным и сбалансированным». «Это важный фактор для поддержания макроэкономической стабильности и увеличения доходов населения», — пояснил депутат. Некоторые идеи фракции уже «были услышаны», но ко второму чтению она намерена подготовить и дополнительные предложения, добавил он.

СРЗП последовала примеру КПРФ и при голосовании воздержалась. Разъяснявший ее позицию вице-спикер Александр Бабаков пообещал, что ко второму чтению эсеры внесут свои поправки (касающиеся в том числе производительности труда и капремонта медучреждений) и в зависимости от результатов их рассмотрения, возможно, скорректируют позицию. «Полноотраслевая экономика, макроэкономическое планирование и нормальный валютный контроль, — огласил вице-спикер главные требования СРЗП. — Наша страна не является предприятием, наша страна не должна стремиться к получению и максимизации прибыли, у нас другие цели и критерии оценки».

Вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди») выразил мнение, что словом 2026 года должно стать «эффективность»: «Важно не только кассовое исполнение, но и вообще задавать вопрос — зачем мы что-то тратим?» Его фракция проголосует за бюджет, сообщил депутат, поскольку документ сохранил финансирование нацпроектов «Семья» и «Качество жизни» и сферы здравоохранения, а в постановление к первому чтению уже вошли предложения «Новых людей» по поддержке молодежного предпринимательства и инновационных компаний. «Это те точки роста, которые позволяют растить ВВП», — пояснил вице-спикер.

Подытожил выступления от фракций единоросс Андрей Макаров, подчеркнувший, что его партия считает ключевой задачей реализацию мер, изложенных в послании президента, и его поручений, которые «дают основу для улучшения и повышения качества жизни людей в стране». К тому же в документе были учтены положения «народной программы» «Единой России», которая отражает интересы страны и ее жителей, добавил депутат. Поэтому его фракция «будет единогласно голосовать за и приглашает всех работать над тем, чтобы во втором чтении этот закон стал еще лучше», резюмировал господин Макаров.

К этому призыву прислушались 323 депутата и еще 79 воздержались. Против не голосовал никто. «Вы видите, что нет противников», — обратился к господину Силуанову Вячеслав Володин. А во втором чтении бюджет может приобрести дополнительных сторонников, если «найдутся решения по проблемам, которые здесь звучали», подытожил спикер.

Григорий Лейба